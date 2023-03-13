Баландинъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландинъ Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Баландинъ Емельянъ

Мать: Баландина Прасковья Матвеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Баландинъ Василей

Мать ребёнка: Баландина Агафья

Рождение ребёнка
14.01.1797

Сын: Баландинъ Семенъ

Мать ребёнка: Баландина Агафья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баландина Агафья

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