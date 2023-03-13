Баландинъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Баландинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Баландинъ Василей
Мать ребёнка: Баландина Агафья
Рождение ребёнка
14.01.1797
Сын: Баландинъ Семенъ
Мать ребёнка: Баландина Агафья
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баландина Агафья