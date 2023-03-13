Баландина Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Прасковья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Баландинъ Андрей

Отец ребёнка: Баландинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Баландинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
1776

Сын: Баландинъ Афонасий

Отец ребёнка: Баландинъ Емельянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландинъ Емельянъ

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