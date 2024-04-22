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Сорокин Андрей Фёдорович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Сорокин Фёдор Алексеевич

Мать: Сорокина Анисья Григорьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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