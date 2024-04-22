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Сорокин Андрей Фёдорович
Сорокин Андрей Фёдорович
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Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1920
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Фёдор Алексеевич
1896 г.р.
Мать
Сорокина Анисья Григорьевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Сорокин Фёдор Алексеевич
Мать:
Сорокина Анисья Григорьевна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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