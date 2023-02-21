Редкова Евгения Дмитриевна
Место рожденияБелый
Дата рождения1880
Дата смерти10.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Белый
Бракосочетание
Между 1886 и 1938
Работа или профессия
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Домохозяйка
Смерть
10.01.1938
Где и кем арестован: 4 отделом УНКВД Смоленской обл. Мера пресечения: арестована Дата ареста: 23 декабря 1937 г. Обвинение: 58 - 10, 11 Осуждение: 28 декабря 1937 г. Осудивший орган: Тройка УНКВД Смол... Показать все