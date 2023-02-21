Редкова Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкова Евгения Дмитриевна

Место рождения

Белый

Дата рождения

1880

Дата смерти

10.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый
Бракосочетание
Между 1886 и 1938

Муж: Редков Александр Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Домохозяйка
Смерть
10.01.1938
Где и кем арестован: 4 отделом УНКВД Смоленской обл. Мера пресечения: арестована Дата ареста: 23 декабря 1937 г. Обвинение: 58 - 10, 11 Осуждение: 28 декабря 1937 г. Осудивший орган: Тройка УНКВД Смол... Показать все
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