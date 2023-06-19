Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Леонтий Васильев
Леонтий Васильев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Гольцово
Дата рождения
1699
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий Кириллов
1649 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
MT
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец:
Василий Кириллов
Мать: не указана
Гольцово
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь