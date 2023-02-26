Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Филипп Киприанов
Отец ребёнка: Киприан Трофимов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприан Трофимов
Смерть
Неизвестно