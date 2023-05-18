Костюк Орест Иванович
Место рожденияпос.Куликов, Львовская обл., Украина
Дата рождения24.12.1917
Дата смерти14.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
пос.Куликов, Львовская обл., Украина
Образование
По 1935
Коломыя, Івано-Франківська область
учень
Образование
С 1936 по 30.06.1947
студент | Львовский политехнический институт
Бракосочетание
29.05.1949
Рождение ребёнка
27.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюк Оксана Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
29.05.1958
Мать ребёнка: Костюк Оксана Пантелеймоновна
Смерть
14.05.1985
Похороны
Неизвестно
Лычаковское кладбище, г.Львов, Украина