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Костюк Орест Иванович

Место рождения

пос.Куликов, Львовская обл., Украина

Дата рождения

24.12.1917

Дата смерти

14.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

пос.Куликов, Львовская обл., Украина
Образование
По 1935
Коломыя, Івано-Франківська область
учень
Образование
С 1936 по 30.06.1947
Львов, Львівська область
студент | Львовский политехнический институт
Бракосочетание
29.05.1949

Жена: Костюк Оксана Пантелеймоновна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
27.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюк Оксана Пантелеймоновна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
29.05.1958

Сын: Костюк Роман Орестович

Мать ребёнка: Костюк Оксана Пантелеймоновна

Львов, Львівська область
Смерть
14.05.1985
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область
Лычаковское кладбище, г.Львов, Украина