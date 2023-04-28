Запольская (Кочурова) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запольская (Кочурова) Матрона Михайлова

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1842

Сын: Кочуров Дометiй Елизаров

Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1844

Дочь: Васса Елизарова

Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1845

Дочь: Параскева Елизарова

Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1850

Дочь: Евдокiя Елизарова

Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1852

Дочь: Ксенiя Елизарова

Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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