Запольская (Кочурова) Матрона Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1842
Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев
Рождение ребёнка
09.08.1844
Дочь: Васса Елизарова
Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев
Рождение ребёнка
21.10.1845
Дочь: Параскева Елизарова
Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев
Рождение ребёнка
02.03.1850
Дочь: Евдокiя Елизарова
Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев
Рождение ребёнка
22.01.1852
Дочь: Ксенiя Елизарова
Отец ребёнка: Кочуров Елизар Васильев
Смерть
Неизвестно