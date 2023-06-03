Овсянкина Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Дарья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1845

Дочь: Овсянкина Матрона Даниловна

Отец ребёнка: Овсянкин Даниил Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Даниил Маркович

Смерть
Неизвестно