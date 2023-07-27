Михайлищева (Михайлищева) Агрипина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти19.04.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1801
Дочь: Евгения Афанасьева
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
10.02.1802
Дочь: Агапия (Агафия) Афанасьева
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
22.04.1803
Дочь: Михайлищева Глафира Афанасьева
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
26.05.1807
Сын: Михайлищев Игнатий Афанасьев
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
05.11.1809
Сын: Михайлищев Павел Афанасьев
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
16.03.1811
Дочь: Кокорина Дария Афанасьева
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
07.02.1812
Сын: Михайлищев Власий Афанасьев
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
27.03.1813
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
03.04.1816
Сын: Михайлищев Терентий Афанасьев
Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1838
Причина смерти: от горячки