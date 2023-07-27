Михайлищева (Михайлищева) Агрипина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Михайлищева) Агрипина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

19.04.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1801

Дочь: Евгения Афанасьева

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1802

Дочь: Агапия (Агафия) Афанасьева

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1803

Дочь: Михайлищева Глафира Афанасьева

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1807

Сын: Михайлищев Игнатий Афанасьев

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1809

Сын: Михайлищев Павел Афанасьев

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1811

Дочь: Кокорина Дария Афанасьева

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1812

Сын: Михайлищев Власий Афанасьев

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1813

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1816

Сын: Михайлищев Терентий Афанасьев

Отец ребёнка: Михайлищев Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлищев Афанасий Федоров

Смерть
19.04.1838
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки