Пахом Иванов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1820
Отец: Иван Афанасиев
Мать: Наталия Трофимова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1838
Жена: Анастасия Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно