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Пахом Иванов

Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1802 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Жена

До 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1820

Отец: Иван Афанасиев

Мать: Наталия Трофимова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1838

Жена: Анастасия Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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