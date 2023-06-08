Тоняева Аксинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шинелев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Тоняев Александр
Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высоцкая Ксения Петровна
Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишкина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоняев Иван Петрович
Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич