Тоняева Аксинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоняева Аксинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шинелев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Тоняев Александр

Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высоцкая Ксения Петровна

Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишкина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоняев Иван Петрович

Отец ребёнка: Тоняев Петр Леонтьевич