Блинов Харитон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Харитон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анисим Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Блинов Ефим Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Блинов Афонасей Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Блинов Марк Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Блинов Андрей Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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