Блинов Харитон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Анисим Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1667
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Блинов Афонасей Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Блинов Андрей Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно