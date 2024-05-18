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Андросов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Андросов Иван Кузмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Илья Александрович

Мать ребёнка: Андросова (Березникова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Николай Иванович

Мать ребёнка: Андросова (Березникова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова (Березникова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Андросова (Березникова) Анна Васильевна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1955

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