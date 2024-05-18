Андросов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Андросов Иван Кузмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андросов Илья Александрович
Мать ребёнка: Андросова (Березникова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андросов Николай Иванович
Мать ребёнка: Андросова (Березникова) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андросов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Андросова (Березникова) Анна Васильевна
Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1955