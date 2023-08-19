Зырянова (Читина) (Читина) Варвара Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Читина) (Читина) Варвара Ильина

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Место рождения

Заборская, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборская, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1808

Муж: Зырянов Елисей Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Зырянов Григорий Елисеев

Отец ребёнка: Зырянов Елисей Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1811

Сын: Зырянов Яков Елисеев

Отец ребёнка: Зырянов Елисей Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1814

Дочь: Мария Елисеева

Отец ребёнка: Зырянов Елисей Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно