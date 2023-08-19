Зырянова (Читина) (Читина) Варвара Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1808
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Зырянов Елисей Стефанов
Рождение ребёнка
19.03.1811
Сын: Зырянов Яков Елисеев
Отец ребёнка: Зырянов Елисей Стефанов
Рождение ребёнка
03.04.1814
Дочь: Мария Елисеева
Отец ребёнка: Зырянов Елисей Стефанов
Смерть
Неизвестно