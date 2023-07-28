Зырянов Елисей Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Зырянов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1808
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Зырянова (читина) Варвара Ильина
Рождение ребёнка
19.03.1811
Сын: Зырянов Яков Елисеев
Мать ребёнка: Зырянова (читина) Варвара Ильина
Рождение ребёнка
03.04.1814
Дочь: Мария Елисеева
Мать ребёнка: Зырянова (читина) Варвара Ильина
Смерть
Неизвестно