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Зырянов Елисей Стефанов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Зырянов Стефан

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1808

Жена: Зырянова (читина) Варвара Ильина

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Зырянов Григорий Елисеев

Мать ребёнка: Зырянова (читина) Варвара Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1811

Сын: Зырянов Яков Елисеев

Мать ребёнка: Зырянова (читина) Варвара Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1814

Дочь: Мария Елисеева

Мать ребёнка: Зырянова (читина) Варвара Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно