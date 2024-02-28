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Сидорин Федор Васильевич

Место рождения

Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.01.1884 ст.

Дата смерти

24.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1884 ст.

Отец: Сидорин Василий Федорович

Мать: Параскева Петрова

Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Сидорина Ксения Федоровна

Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Поручители по жениху Завражной волости крестьяне деревень Крупышево Иван Федорович Сидорин, Кобылина Андрей Ефимович Исаков. По невесте той же волости крестьяне деревень Васильково Григорий Евлампие... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1926

Дочь: Долотова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сидорина Ксения Федоровна

Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.10.1970
Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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