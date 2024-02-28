Сидорин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1884 ст.
Дата смерти24.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1884 ст.
Отец: Сидорин Василий Федорович
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Поручители по жениху Завражной волости крестьяне деревень Крупышево Иван Федорович Сидорин, Кобылина Андрей Ефимович Исаков. По невесте той же волости крестьяне деревень Васильково Григорий Евлампие... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1926
Дочь: Долотова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сидорина Ксения Федоровна
Смерть
24.10.1970