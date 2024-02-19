Демяненко Александра Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1876 ст.
Сын: Демяненко Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Демяненко Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
29.01.1881 ст.
Дочь: Демяненко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Демяненко Иван Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно