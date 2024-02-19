Демяненко Александра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко Александра Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1876 ст.

Сын: Демяненко Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Демяненко Иван Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1881 ст.

Дочь: Демяненко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Демяненко Иван Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демяненко Иван Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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