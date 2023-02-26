Семён Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Фомин

Семён Фомин

Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1830

Дата смерти

24.04.1834

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1830

Отец: Амелчинин Фома Герасимов

Мать: Пелагея Васильева

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.04.1834
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close