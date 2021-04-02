Девляшкина (Чистякова) Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1966
Дата смерти02.04.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1966
Отец: Чистяков Виктор Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девляшкин Владимир
Рождение ребёнка
18.09.?
Сын: Девляшкин Егор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.?
Дочь: Девляшкина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.04.2021