Девляшкина (Чистякова) Марина Викторовна 16.01.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Девляшкина (Чистякова) Марина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1966

Дата смерти

02.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1966

Отец: Чистяков Виктор Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девляшкин Владимир

Рождение ребёнка
18.09.?

Сын: Девляшкин Егор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.03.?

Дочь: Девляшкина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.04.2021

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