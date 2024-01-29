Тимофей Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1718 г.р.

Мать

Вычислено 1715 г.р.

Жена

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1786 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Аким Дорофеевич

Мать: Федосья Агеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья Харитоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья Харитоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1790
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