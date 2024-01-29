Тимофей Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: Аким Дорофеевич
Мать: Федосья Агеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья Харитоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья Харитоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Харитоновна
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1790