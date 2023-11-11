Чурилина Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1863
Второй брак для Митрофана Яковлева Чурилина и Агриппины Ивановой Громовой/Грошовой.
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Чурилина Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
10.07.1866
Дочь: Чурилина Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1869
Дочь: Чурилина Агриппина Митрофановна
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1870
Дочь: Чурилина Марина Митрофановна
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич
Смерть
Неизвестно