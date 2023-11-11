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Чурилина Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1863

Муж: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Митрофана Яковлева Чурилина и Агриппины Ивановой Громовой/Грошовой.
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Чурилина Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1866

Дочь: Чурилина Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1869

Дочь: Чурилина Агриппина Митрофановна

Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождение ребёнка
13.07.1870

Дочь: Чурилина Марина Митрофановна

Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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