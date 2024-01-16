Колосова Пелагея Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Пелагея Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Колосов Афанасий Пантелеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Афанасий Пантелеевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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