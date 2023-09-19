Леонова Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1897

Дочь: Шохина Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич

Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Иван Федорович

Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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