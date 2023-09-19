Леонова Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1897
Дочь: Шохина Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич
Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Федор Матвеевич
Смерть
Неизвестно