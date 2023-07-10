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Арефьев Виктор
Арефьев Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Арефьева (Виногорова) Валентина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать:
Арефьева Валентина Ивановна
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