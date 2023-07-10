Арефьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: Арефьева Валентина Ивановна