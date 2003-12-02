Шипицина (Фоменко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицина (Фоменко) Анна

Место рождения

Кременная

Дата рождения

04.10.1929

Дата смерти

02.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929

Отец: Фоменко Николай

Мать: Фоменко Ирина

Бракосочетание
29.02.1948

Муж: Шипицин Николай

Рождение ребёнка
01.05.1949

Сын: Шипицин Анатолий

Отец ребёнка: Шипицин Николай

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шипицин Виктор

Отец ребёнка: Шипицин Николай

Рождение ребёнка
26.05.1955

Дочь: Шульц Валентина

Отец ребёнка: Шипицин Николай

Смерть
02.12.2003
Похороны
Неизвестно