Шипицина (Фоменко) Анна
Место рождения
Дата рождения04.10.1929
Дата смерти02.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929
Отец: Фоменко Николай
Мать: Фоменко Ирина
Бракосочетание
29.02.1948
Муж: Шипицин Николай
Рождение ребёнка
01.05.1949
Сын: Шипицин Анатолий
Отец ребёнка: Шипицин Николай
Рождение ребёнка
1951
Сын: Шипицин Виктор
Отец ребёнка: Шипицин Николай
Рождение ребёнка
26.05.1955
Дочь: Шульц Валентина
Отец ребёнка: Шипицин Николай
Смерть
02.12.2003
Похороны
Неизвестно