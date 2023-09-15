Словицка (Ушакова) Ольга
Место рождения
Дата рождения29.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
2012
Русская. Муж в 1-м браке Николай Сергеевич Говоров был известным в Санкт-Петербурге психотерапевтом и психологом. Вдова, детей нет. Имеет три высших образования: художник, психолог и менеджер. Развила... Показать все
Бракосочетание
03.02.2013
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно