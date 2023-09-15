Словицка (Ушакова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Словицка (Ушакова) Ольга

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Русская. Муж в 1-м браке Николай Сергеевич Говоров был известным в Санкт-Петербурге психотерапевтом и психологом. Вдова, детей нет. Имеет три высших образования: художник, психолог и менеджер. Развила... Показать все
Бракосочетание
03.02.2013

Муж: Словицки Анджей Витольд Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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