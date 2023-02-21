Замятина (Печенова) Ксения Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Пичугина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Харитонович
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Пичугина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно