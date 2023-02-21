Замятина (Печенова) Ксения Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Печенова) Ксения Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Печенов Никон Михайлович

Мать: Печенова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Пичугина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Харитонович

Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Пичугина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Василий Харитонович

Смерть
Неизвестно
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