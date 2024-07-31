Буров Макарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Макарий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Буров Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Буров Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Буров Евстафий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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