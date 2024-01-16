(Колосов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колосов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колосов Мелентий (Мелетий) Архипович

Мать: Домна Яковлевна

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