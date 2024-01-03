Кокоркина Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кокоркин Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Кокоркин Андрей Степанович
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1896