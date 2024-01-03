Кокоркина Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокоркина Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кокоркин Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Кокоркин Андрей Степанович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокоркин Андрей Степанович

Смерть
После 1896
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