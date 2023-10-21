Тебеньков Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебеньков Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1958

Дата смерти

27.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958

Отец: Тебеньков Николай Иванович

Мать: Тебенькова Валентина Федоровна

Бракосочетание
12.09.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Смерть
27.02.1991
г. Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
(Тимашевское кладбище) Уфа, Россия
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