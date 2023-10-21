Тебеньков Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1958
Дата смерти27.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958
Бракосочетание
12.09.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Смерть
27.02.1991
г. Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
(Тимашевское кладбище) Уфа, Россия