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Горина Матрона Харитоновна
Горина Матрона Харитоновна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1850
Дата смерти
1852
Пол
Женский
Отец
Горин Харитон Андреевич
1822 г.р.
Мать
Горина (Будаева) Агриппина Лаврентьевна
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Горин Харитон Андреевич
Мать:
Горина Агриппина Лаврентьевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1852
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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