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Горина Матрона Харитоновна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Горин Харитон Андреевич

Мать: Горина Агриппина Лаврентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1852
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд