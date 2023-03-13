$14 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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$14

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Карабановъ Степанъ

Отец ребёнка: Карабановъ Андрей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Карабановъ Тимофей

Отец ребёнка: Карабановъ Андрей

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Бакулина Устинья

Отец ребёнка: Карабановъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Карабановъ Андрей

Отец ребёнка: Карабановъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Карабановъ Елизаръ

Отец ребёнка: Карабановъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Карабановъ Василий

Отец ребёнка: Карабановъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабановъ Андрей

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