$14
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Карабановъ Степанъ
Отец ребёнка: Карабановъ Андрей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Карабановъ Тимофей
Отец ребёнка: Карабановъ Андрей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Бакулина Устинья
Отец ребёнка: Карабановъ Андрей
Рождение ребёнка
1770
Сын: Карабановъ Андрей
Отец ребёнка: Карабановъ Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Карабановъ Елизаръ
Отец ребёнка: Карабановъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Карабановъ Василий
Отец ребёнка: Карабановъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карабановъ Андрей