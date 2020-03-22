Кулагин Артемий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Артемий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1932

Дата смерти

22.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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1968 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
06.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
02.03.1968

Дочь: Кулагина Любовь Артемьевна

Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Рождение ребёнка
29.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Рождение ребёнка
08.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Ефимия Евдоксеевна

Смерть
22.03.2020
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
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