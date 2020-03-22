Кулагин Артемий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1932
Дата смерти22.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1965
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
06.05.1967
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
02.03.1968
Дочь: Кулагина Любовь Артемьевна
Мать ребёнка: Кулагина Ефимия Евдоксеевна
Рождение ребёнка
22.11.1969
Рождение ребёнка
29.04.1972
Рождение ребёнка
08.07.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2020