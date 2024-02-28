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Романков Григорий Порфирьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.11.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1882 ст.

Отец: Романков Порфирий Павлович

Мать: Романкова Мария Афанасьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
20.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Павел Афанасьевич Сериков, Юлиания Павловна Будакова (Романкова)
Восприемник
12.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Григорьевна Григорьева
Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.

Сын: Романков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Романченко Анна Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQM-9?i=873&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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