Раева (Киселёва) Ксения Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Раев Иосиф Кириллович
Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно