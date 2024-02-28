Раева (Киселёва) Ксения Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раева (Киселёва) Ксения Акимовна

Место рождения

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Раев Иосиф Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.

Сын: Раев Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Раев Иосиф Кириллович

Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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