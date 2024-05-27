Копорева Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1823 ст.
Сын: Федор Николаевич
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
15.07.1826 ст.
Сын: Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
05.01.1828 ст.
Дочь: Домника Николаевна
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
01.05.1830 ст.
Сын: Копорев Еремей Николаевич
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
09.?.1833 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
01.?.1836 ст.
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
04.02.1839 ст.
Сын: Копорев Вукол (Вукола) Николаевич
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
24.11.1842 ст.
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Спас-Утешенье 1840-1859
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Копорева Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Метрические книги Спас-Утешенье 1840-1859
Смерть
Неизвестно