Копорева Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копорева Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1823 ст.

Сын: Федор Николаевич

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
15.07.1826 ст.

Сын: Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
05.01.1828 ст.

Дочь: Домника Николаевна

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
01.05.1830 ст.

Сын: Копорев Еремей Николаевич

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
09.?.1833 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
01.?.1836 ст.

Сын: Иван Николаевич

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 351 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
04.02.1839 ст.

Сын: Копорев Вукол (Вукола) Николаевич

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Спас-Утешенье 1821-1839
Рождение ребёнка
24.11.1842 ст.

Сын: Копорев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Спас-Утешенье 1840-1859
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Копорева Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Копорев Николай Семенович

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 352 Метрические книги Спас-Утешенье 1840-1859
Смерть
Неизвестно

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