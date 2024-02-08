Кузнецова -- Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1859
Сын: Кузнецов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Малафеевич
Гледеновский, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/drive/folders/1RxDt2soVBIRaCgh_k-fFpDjNk5GtCoub?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно