Кузнецова -- Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова -- Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1859

Сын: Кузнецов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Малафеевич

Гледеновский, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/drive/folders/1RxDt2soVBIRaCgh_k-fFpDjNk5GtCoub?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Дмитрий Малафеевич

Смерть
Неизвестно
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