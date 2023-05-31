Корнейкова Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнейкова Агриппина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Егельская Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Корнейков Дмитрий Евстратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнейкова Ганна Дмитриевна

Отец ребёнка: Корнейков Дмитрий Евстратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнейкова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Корнейков Дмитрий Евстратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнейков Прохор Дмитриевич

Отец ребёнка: Корнейков Дмитрий Евстратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнейков Дмитрий Евстратович

Смерть
1941