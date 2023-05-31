Корнейков Дмитрий Евстратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнейков Дмитрий Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Егельская Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнейкова Ганна Дмитриевна

Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнейкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнейков Прохор Дмитриевич

Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнейкова Агриппина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
писарь
Смерть
1930