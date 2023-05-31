Корнейков Дмитрий Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Егельская Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнейкова Ганна Дмитриевна
Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнейкова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнейков Прохор Дмитриевич
Мать ребёнка: Корнейкова Агриппина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писарь
Смерть
1930