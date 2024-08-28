Барышев Сергей Алексеевич
Место рожденияг. Мурманск
Дата рождения24.09.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.12.1981
Рождение ребёнка
31.08.1982
Сын: Барышев Кирил
Мать ребёнка: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1987
Сын: Барышев Илья
Мать ребёнка: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна