Барышев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Сергей Алексеевич

Место рождения

г. Мурманск

Дата рождения

24.09.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.12.1981

Жена: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1982

Сын: Барышев Кирил

Мать ребёнка: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1987

Сын: Барышев Илья

Мать ребёнка: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна

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