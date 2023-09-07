Потапова (Сергеева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Сергеева) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1908

Дата смерти

24.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908

Отец: Сергеев Александр Сергеевич

Мать: Сергеева Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Потапов Герман Александрович

Отец ребёнка: Потапов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Борис Александрович

Отец ребёнка: Потапов Александр Алексеевич

Смерть
24.12.1978
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