Потапова (Сергеева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1908
Дата смерти24.12.1978
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
Рождение ребёнка
18.03.1928
Сын: Потапов Герман Александрович
Отец ребёнка: Потапов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Борис Александрович
Отец ребёнка: Потапов Александр Алексеевич
Смерть
24.12.1978