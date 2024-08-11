Флейшер (Вельтищева) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флейшер (Вельтищева) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1876

Муж: Флейшер Борис Николаевич

Супруг(-а): Елизавета Васильевна Флейшер (Вельтищева)
Рождение ребёнка
12.03.1878

Дочь: (Флейшер) Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич

Рождение ребёнка
04.09.1879

Сын: Флейшер Виктор Борисович

Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич

Рождение ребёнка
15.11.1880

Сын: Флейшер Николай Борисович

Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1882

Сын: Флейшер Борис Борисович

Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1886

Дочь: (Флейшер) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич

Смерть
Неизвестно

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