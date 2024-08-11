Флейшер (Вельтищева) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1876
Супруг(-а): Елизавета Васильевна Флейшер (Вельтищева)
Рождение ребёнка
12.03.1878
Дочь: (Флейшер) Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич
Рождение ребёнка
04.09.1879
Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1880
Сын: Флейшер Николай Борисович
Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1882
Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1886
Дочь: (Флейшер) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Флейшер Борис Николаевич
Смерть
Неизвестно