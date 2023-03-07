Уваров (Уварова (Богоявленская)) Софья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Заварицкий Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Павлов Александра Семеновна
Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич
Смерть
1934