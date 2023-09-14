Леонтьева Марианна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2009
Сын: Леонтьев Лев Константинович
Отец ребёнка: Леонтьев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.2012
Сын: Леонтьев Марк Константинович
Отец ребёнка: Леонтьев Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно