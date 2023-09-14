Леонтьева Марианна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Марианна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2009

Сын: Леонтьев Лев Константинович

Отец ребёнка: Леонтьев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.2012

Сын: Леонтьев Марк Константинович

Отец ребёнка: Леонтьев Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Константин Михайлович

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