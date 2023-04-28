Стовбун Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти05.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Богданова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна
Рождение ребёнка
14.09.1858
Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна
Рождение ребёнка
До 1859
Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна
Рождение ребёнка
27.04.1860
Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна
Рождение ребёнка
03.08.1862
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Гапеева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1899