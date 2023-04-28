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Стовбун Иван Павлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Стовбун Павел Иванович

Мать: Стовбун Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Богданова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна

Рождение ребёнка
14.09.1858

Сын: Стовбун Иван Иванович

Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна

Рождение ребёнка
До 1859

Сын: Стовбун Филипп Иванович

Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна

Рождение ребёнка
27.04.1860

Сын: Стовбун Семен Иванович

Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна

Рождение ребёнка
03.08.1862

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гапеева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Стовбун Мария Каллиниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стовбун Мария Каллиниковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1899
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