Жгун (Кошина) Агриппина Евстафьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Кошин Евстафий Васильевич
Мать: Кошина Мария Аврамовна
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.
Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович
Рождение ребёнка
25.04.1899 ст.
Дочь: Жгун Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович
Смерть
Неизвестно