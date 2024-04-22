Жгун (Кошина) Агриппина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Кошина) Агриппина Евстафьевна

Место рождения

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Кошин Евстафий Васильевич

Мать: Кошина Мария Аврамовна

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Жгун Леонтий Филиппович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.

Сын: Жгун Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1899 ст.

Дочь: Жгун Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.

Сын: Жгун Демид Леонтьевич

Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.

Сын: Жгун Сысой Леонтьевич

Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.

Сын: Жгун Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Жгун Леонтий Филиппович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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