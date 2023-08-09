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Голицын Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

?.05.1850

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Голицын Пётр Васильевич

Мать: Голицына NN

Смерть
?.05.1850