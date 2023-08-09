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Голицын Пётр Петрович
Голицын Пётр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
?.05.1850
Пол
Мужской
Отец
Голицын Пётр Васильевич
1765 г.р.
Мать
Голицына NN
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Голицын Пётр Васильевич
Мать:
Голицына NN
Смерть
?.05.1850
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