Проскурякова (Рагозина) Сигклитикия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Рагозина) Сигклитикия Иванова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.06.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1811

Отец: Рагозин Иван Архиппов

Мать: Рагозина Екатерина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1836

Муж: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Рождение ребёнка
05.11.1836

Дочь: Зиновия Егорова (Георгиева)

Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1838

Сын: Проскуряков Афанасий Егоров (Георгиев)

Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1839

Дочь: Мавра Егорова

Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1839

Дочь: Христина Егорова

Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1840

Сын: Проскуряков Стефан Егоров

Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно