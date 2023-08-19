Проскурякова (Рагозина) Сигклитикия Иванова
Место рождения
Дата рождения26.06.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1811
Отец: Рагозин Иван Архиппов
Бракосочетание
19.01.1836
Рождение ребёнка
05.11.1836
Дочь: Зиновия Егорова (Георгиева)
Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1838
Сын: Проскуряков Афанасий Егоров (Георгиев)
Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев
Рождение ребёнка
14.03.1839
Дочь: Мавра Егорова
Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев
Рождение ребёнка
14.03.1839
Дочь: Христина Егорова
Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев
Рождение ребёнка
21.07.1840
Сын: Проскуряков Стефан Егоров
Отец ребёнка: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев
Смерть
Неизвестно